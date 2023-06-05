Эксперт назвал лучшие пищевые добавки, которые нужно принимать летом

Витамин С. Это ещё одна добавка, которая помогает при сенной лихорадке. Кроме того, известно, что витамин С защищает клетки от повреждений, вызванных ультрафиолетом. Людям в возрасте от 19 до 64 лет в день нужно принимать 40 мг этого витамина. Лучше всего усваивается витамин С натощак, за 30-45 минут до завтрака.

Омега-3. Эти вещества усиливают кровоток, укрепляют сердце и иммунитет. Суточная доза этой добавки - 450 мг, и столько же омега-3 содержится в одной-двух порциях рыбы в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.