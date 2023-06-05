Эксперт назвал лучшие пищевые добавки, которые нужно принимать летом

Эксперт назвал лучшие пищевые добавки, которые нужно принимать летомНаверняка вашему организму не хватает этих веществ
Летом мы получаем витаминов гораздо больше, чем в любое другое время года. Тем не менее к жаркой погоде нужно ещё успеть адаптироваться. Кроме того, тёплое время считается сезоном аллергии.
Эксперт Стив Браунетт-Гейл из Lifestyle Packaging перечислил лучшие пищевые добавки, которые вы можете принимать в летнее время.
Цинк. Этот элемент поможет облегчить симптомы аллергии. Он улучшает состояние носовых пазух и дыхание. Рекомендуется в день получать мужчинам - 9,5 мг цинка, женщинам - 7 мг. Принимать добавки с цинком нужно как минимум за 1 час до еды, через 2 часа после приёма пищи или во время еды.
Витамин С. Это ещё одна добавка, которая помогает при сенной лихорадке. Кроме того, известно, что витамин С защищает клетки от повреждений, вызванных ультрафиолетом. Людям в возрасте от 19 до 64 лет в день нужно принимать 40 мг этого витамина. Лучше всего усваивается витамин С натощак, за 30-45 минут до завтрака.
Омега-3. Эти вещества усиливают кровоток, укрепляют сердце и иммунитет. Суточная доза этой добавки - 450 мг, и столько же омега-3 содержится в одной-двух порциях рыбы в неделю.
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