Эксперт назвала самый недооценённый молочный продукт, который нужно есть чаще

Рикотта — мягкий сыр, изготовленный из молока овец, коз, коров и даже буйволов. Отличительная черта этого сыра в том, что делают его из сыворотки, которая остаётся в процессе создания сыра.

По сравнению с творогом сыр рикотта более калорийный. В половине чашки рикотты из цельного молока — около 200 калорий и 14 г жира, тогда как в такой же порции творога — 110 калорий и 5 г жира. При этом эти продукты имеют схожее количество белка: 10 г в сыре и 12,5 г в твороге.