Эксперт назвала самый недооценённый молочный продукт, который нужно есть чаще

Эксперт назвала самый недооценённый молочный продукт, который нужно есть чащеИ это сыр рикотта
Рикотта — мягкий сыр, изготовленный из молока овец, коз, коров и даже буйволов. Отличительная черта этого сыра в том, что делают его из сыворотки, которая остаётся в процессе создания сыра.
По сравнению с творогом сыр рикотта более калорийный. В половине чашки рикотты из цельного молока — около 200 калорий и 14 г жира, тогда как в такой же порции творога — 110 калорий и 5 г жира. При этом эти продукты имеют схожее количество белка: 10 г в сыре и 12,5 г в твороге.
Кроме того, в рикотте меньше натрия, сахара и больше кальция, чем в твороге. Вы можете получить немного меньше жира и калорий из этого сорта сыра, если купите частично или полностью обезжиренный продукт.
Сыр рикотта отлично впишется в низкоуглеводную диету и может добавляться в самые разные блюда, отмечает Энни Нгуен, зарегистрированный диетолог.
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