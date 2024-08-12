Эксперт назвал три лучших позы для качественного сна

Эксперт назвал три лучших позы для качественного снаПроверьте, так ли вы спите
Исследования показывают, что хороший сон способствует восстановлению мышечной, скелетной и иммунной систем. Продолжительность сна напрямую связана с инсультом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами со здоровьем.
Есть несколько поз, которые позволят обеспечивают качественный сон.
На спине. Эта поза поддерживает естественное положение позвоночника, снижает давление на суставы. Исследования демонстрируют, что сон на спине с руками по бокам помогает избежать боли в шее и плечах. Однако помните, что такая поза может быть опасной, если у вас проблемы с дыханием.
На боку. Он способствует хорошему пищеварению, уменьшает храп. Часто рекомендуется спать на левом боку для улучшения здоровья сердца, уменьшения кислотного рефлюкса. Сохранить позвоночник в ровном положении помогает использование поддерживающей подушки под головой и шеей, а также между коленями.
Согласно исследованиям, субъективно качество сна выше у тех, кто спит на правом боку, чем у тех, кто предпочитает спать на левом.
Поза эмбриона. Эта поза напоминает сон на боку. Она может облегчить боль в пояснице и способствовать расслаблению.
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