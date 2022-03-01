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Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давление

Выполнять его нужно всего минуту в день
Японский эксперт Масатоси Като утверждает, что понизить кровяное давление можно при помощи всего одного упражнения. И лекарства в этом случае не понадобятся, считает специалист. Подробнее - в материале.
Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давление

С возрастом у многих давление начинает повышаться. В этом случае люди, как правило, принимают лекарственные препараты, чтобы сохранять давление в норме. Но, по мнению фармацевта, ведущего специалиста по профилактической медицине Масатоси Като, снизить его может и другой способ - особое физическое упражнение.

Вообще повышение давления объясняется тем, что со временем сосуды становятся менее эластичными и с трудом расширяются, когда по ним идёт кровь. Кроме того, одной из причин может считаться и недостаток физической активности - в частности, различных упражнений.

Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давление

Итак, по словам Масатоси Като, снизить давление позволит всего одно упражнение. Его разработал сам эксперт. Направлено такое упражнение на оксид азота, который выделяет клетками кровеносных сосудов и сделать эти сосуды более эластичными.

Существует две разновидности подобных упражнений: для передней и задней части тела, а также для его отдельных частей (груди, бёдер, живота, спины). Упражнение, представленное в статье, - для груди.

Для выполнения этого упражнения нужно сложить ладони перед грудью и с силой сдавить их. Задержаться в таком положении нужно 10 секунд. После этого следует расслабить руки. Выполнять такое упражнение советуют как минимум один раз в день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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