Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давление

Итак, по словам Масатоси Като, снизить давление позволит всего одно упражнение. Его разработал сам эксперт. Направлено такое упражнение на оксид азота, который выделяет клетками кровеносных сосудов и сделать эти сосуды более эластичными.

Существует две разновидности подобных упражнений: для передней и задней части тела, а также для его отдельных частей (груди, бёдер, живота, спины). Упражнение, представленное в статье, - для груди.

Для выполнения этого упражнения нужно сложить ладони перед грудью и с силой сдавить их. Задержаться в таком положении нужно 10 секунд. После этого следует расслабить руки. Выполнять такое упражнение советуют как минимум один раз в день.

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