Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давление

Эксперт назвал упражнение, которое поможет легко снизить давлениеВыполнять его нужно всего минуту в день
С возрастом у многих давление начинает повышаться. В этом случае люди, как правило, принимают лекарственные препараты, чтобы сохранять давление в норме. Но, по мнению фармацевта, ведущего специалиста по профилактической медицине Масатоси Като, снизить его может и другой способ - особое физическое упражнение.
Вообще повышение давления объясняется тем, что со временем сосуды становятся менее эластичными и с трудом расширяются, когда по ним идёт кровь. Кроме того, одной из причин может считаться и недостаток физической активности - в частности, различных упражнений.
Итак, по словам Масатоси Като, снизить давление позволит всего одно упражнение. Его разработал сам эксперт. Направлено такое упражнение на оксид азота, который выделяет клетками кровеносных сосудов и сделать эти сосуды более эластичными.
Существует две разновидности подобных упражнений: для передней и задней части тела, а также для его отдельных частей (груди, бёдер, живота, спины). Упражнение, представленное в статье, - для груди.
Для выполнения этого упражнения нужно сложить ладони перед грудью и с силой сдавить их. Задержаться в таком положении нужно 10 секунд. После этого следует расслабить руки. Выполнять такое упражнение советуют как минимум один раз в день.
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