Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыль

Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыльИ как можно от неё избавиться
Слишком большое количество пыли в помещении может привести к аллергии, обострить астму, привести к проблемам с оборудованием. Также пыль затрудняет дыхание.
Нахождение в пыльной среде приводит к ухудшению здоровья. Всё потому, что микроорганизмы в пыли вызывают воспаления, аллергические реакции. Это может усугубить болезни, которые у вас уже есть.
Полностью избавиться от пыли нельзя. Но некоторые действия помогут снизить её негативное воздействие на организм. Это регулярное очищение компьютера при помощи пылесоса, установка увлажнителя воздуха, чистка фильтров в кондиционерах и вентиляторах, уменьшение количества текстиля в доме.
Такие растения, как спатифиллумы и сансевиерии, улавливают пыль и очищают воздух.
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