Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 августа 2024, 23:15
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Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыль

И как можно от неё избавиться
Пыль — это смесь различных частиц. В том числе волокон тканей и постельного белья, частиц кожи, пуха и шерсти домашних животных, спор плесени и микроорганизмов. От этого всего важно регулярно избавляться.
Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыль
© Molekule

Слишком большое количество пыли в помещении может привести к аллергии, обострить астму, привести к проблемам с оборудованием. Также пыль затрудняет дыхание.

Нахождение в пыльной среде приводит к ухудшению здоровья. Всё потому, что микроорганизмы в пыли вызывают воспаления, аллергические реакции. Это может усугубить болезни, которые у вас уже есть.

Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыль
© Роман Рябенко

Полностью избавиться от пыли нельзя. Но некоторые действия помогут снизить её негативное воздействие на организм. Это регулярное очищение компьютера при помощи пылесоса, установка увлажнителя воздуха, чистка фильтров в кондиционерах и вентиляторах, уменьшение количества текстиля в доме.

Такие растения, как спатифиллумы и сансевиерии, улавливают пыль и очищают воздух.

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