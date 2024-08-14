Эксперт объяснил, чем опасна для здоровья пыль

Слишком большое количество пыли в помещении может привести к аллергии, обострить астму, привести к проблемам с оборудованием. Также пыль затрудняет дыхание.

Нахождение в пыльной среде приводит к ухудшению здоровья. Всё потому, что микроорганизмы в пыли вызывают воспаления, аллергические реакции. Это может усугубить болезни, которые у вас уже есть.