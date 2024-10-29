Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 октября 2024, 23:15
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Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас пауки

Наверняка вы об этом даже не знали
Во Флориде (США) обитает более 250 видов пауков, а во всём мире их насчитывается более 40 000. Джоналин Гордон, научный сотрудник в Научно-образовательном центре UF/IFAS в Форт-Лодердейле, отмечает, что эти существа легко выживают в самых разных условиях.
Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас пауки
© Johnalyn Gordon and UF/IFAS

Часто у пауков плохая репутация. Связано это с тем, что они ведут ночной образ жизни, имеют много ног, обладают клыками и ядом. При этом большинство пауков используют яд в первую очередь для обездвиживания добычи при питании. Даже самые ядовитые виды типа чёрной вдовы предпочли бы избегать нас. Правда, они также могут укусить человека в качестве последнего средства защиты. Например, если попадут в ловушку.

Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас пауки
© Forest Preserve District of DuPage County

Реальность такова, что многие пауки играют важную роль в пищевой цепи. Они питаются мухами, тараканами, комарами. Также они уничтожают вредителей вокруг наших домов и садов.

Известно, что некоторые виды пауков могут вырабатывать химикаты для привлечения определённых насекомых-жертв. Например, жёлтые садовые пауки (Argiope aurantia) производят запах самок моли, чтобы заманить самцов моли.

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