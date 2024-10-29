Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас пауки

Реальность такова, что многие пауки играют важную роль в пищевой цепи. Они питаются мухами, тараканами, комарами. Также они уничтожают вредителей вокруг наших домов и садов.

Известно, что некоторые виды пауков могут вырабатывать химикаты для привлечения определённых насекомых-жертв. Например, жёлтые садовые пауки (Argiope aurantia) производят запах самок моли, чтобы заманить самцов моли.

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