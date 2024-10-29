Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас пауки

Эксперт объяснил, чем опасны и полезны для нас паукиНаверняка вы об этом даже не знали
Часто у пауков плохая репутация. Связано это с тем, что они ведут ночной образ жизни, имеют много ног, обладают клыками и ядом. При этом большинство пауков используют яд в первую очередь для обездвиживания добычи при питании. Даже самые ядовитые виды типа чёрной вдовы предпочли бы избегать нас. Правда, они также могут укусить человека в качестве последнего средства защиты. Например, если попадут в ловушку.
Реальность такова, что многие пауки играют важную роль в пищевой цепи. Они питаются мухами, тараканами, комарами. Также они уничтожают вредителей вокруг наших домов и садов.
Известно, что некоторые виды пауков могут вырабатывать химикаты для привлечения определённых насекомых-жертв. Например, жёлтые садовые пауки (Argiope aurantia) производят запах самок моли, чтобы заманить самцов моли.
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