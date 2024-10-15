Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 октября 2024, 00:00
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Эксперт объяснил, как комары выбирают цель и какие люди им больше всего нравятся

Вот как обстоит всё на самом деле
Все мы знакомы с укусами и жужжанием комаров. Но почему они одних людей избегают, а к другим словно липнут?
Эксперт объяснил, как комары выбирают цель и какие люди им больше всего нравятся
© Pixabay

Химия тела. Кожа некоторых людей выделяет больше мочевой кислоты, молочной кислоты, аммиака и других соединений, которые привлекательны для комаров. Также известно, что примерно 85% из нас выделяют более приятные для этих насекомых химических веществ.

Выдыхаемый углекислый газ. Комары способны учуять углекислый газ, который мы выдыхаем, на расстоянии до 50 м. Предпочитают они чаще взрослых людей или тех, кто дышит более активно.

Температура тела и тепло. Комары больше предпочитают людей, у которых тело выделяет больше тепла.

Эксперт объяснил, как комары выбирают цель и какие люди им больше всего нравятся
© Pixabay

Цвет одежды. Чаще комары кусают тех, у кого одежда тёмных цветов: синего, чёрного, тёмно-красного.

Питание и алкоголь. Доказано, что употребление спиртного повышает нашу привлекательность для комаров. Также есть мнение, что подобный эффект бывает после употребления острых блюд или бананов.