Эксперт объяснил, как комары выбирают цель и какие люди им больше всего нравятся

Химия тела. Кожа некоторых людей выделяет больше мочевой кислоты, молочной кислоты, аммиака и других соединений, которые привлекательны для комаров. Также известно, что примерно 85% из нас выделяют более приятные для этих насекомых химических веществ.

Выдыхаемый углекислый газ. Комары способны учуять углекислый газ, который мы выдыхаем, на расстоянии до 50 м. Предпочитают они чаще взрослых людей или тех, кто дышит более активно.

Температура тела и тепло. Комары больше предпочитают людей, у которых тело выделяет больше тепла.