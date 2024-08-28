Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 августа 2024, 22:30
1 мин.

Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лак

Будьте осторожны на маникюре
Нанесение гель-лака на ногти — довольно вредная процедура. Связано это с травматичностью подготовки ногтей и самим процессом нанесения.
Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лак
© Freepik

Перед нанесением гель-лака с ногтя удаляется верхний защитный слой. Далее пластина подвергается химическому и термическому воздействию. В состав гель-лака входят токсичные вещества, а для его фиксации применяется УФ-лампа. В результате ногти могут стать обезвоженными, хрупкими и ломкими.

Часто под покрытием гель-лаком распространяются бактерии. Это может привести к развитию грибковых инфекций.

Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лак
© MedicalNewsToday

Исследования показывают, что применение лака ведёт к различным осложнениям. Это механические повреждения, развитие контактного аллергического дерматита, поражения ультрафиолетом.

Кроме того, частое использование УФ-ламп повышает риск возникновения рака кожи, особенно у тех, кто генетически предрасположен к нему. Если же маникюр с гель-лаком выполняется чаще 12 раз за 3 года, то этот риск увеличивается в несколько раз.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.