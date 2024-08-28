Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лак

Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лакБудьте осторожны на маникюре
Перед нанесением гель-лака с ногтя удаляется верхний защитный слой. Далее пластина подвергается химическому и термическому воздействию. В состав гель-лака входят токсичные вещества, а для его фиксации применяется УФ-лампа. В результате ногти могут стать обезвоженными, хрупкими и ломкими.
Часто под покрытием гель-лаком распространяются бактерии. Это может привести к развитию грибковых инфекций.
Исследования показывают, что применение лака ведёт к различным осложнениям. Это механические повреждения, развитие контактного аллергического дерматита, поражения ультрафиолетом.
Кроме того, частое использование УФ-ламп повышает риск возникновения рака кожи, особенно у тех, кто генетически предрасположен к нему. Если же маникюр с гель-лаком выполняется чаще 12 раз за 3 года, то этот риск увеличивается в несколько раз.
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