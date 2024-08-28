Эксперт объяснил, как вредит здоровью гель-лак

Перед нанесением гель-лака с ногтя удаляется верхний защитный слой. Далее пластина подвергается химическому и термическому воздействию. В состав гель-лака входят токсичные вещества, а для его фиксации применяется УФ-лампа. В результате ногти могут стать обезвоженными, хрупкими и ломкими.

Часто под покрытием гель-лаком распространяются бактерии. Это может привести к развитию грибковых инфекций.