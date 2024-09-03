Эксперт объяснил, какая из змей опасна для человека: гадюка, уж или полоз

Полоз

Эти змеи могут быть как ядовитыми, так и неядовитыми. В России часто встречается неядовитый жёлтобрюхий полоз. Часто полозы в длину достигают 2 м, цвет их кожи может варьироваться от желтовато-коричневого до серого/зелёного. При встрече с человеком змея может вести себя агрессивно, но обычно её укусы неопасны, поскольку чаще всего неядовиты.