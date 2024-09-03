Эксперт объяснил, какая из змей опасна для человека: гадюка, уж или полоз

Опубликовано 03 сентября 2024, 03:451 мин.
Эксперт объяснил, какая из змей опасна для человека: гадюка, уж или полозИ в чём между ними разница
Многие из нас змей боятся. Связано это с недостатком знаний о них. На территории России и Европы можно встретить ужа, гадюку и полоза. Но кто из них действительно опасен?
Уж Это неядовитая змея, которая водится в лесах, на лугах, около водоёмов. Обычно имеет она тёмный окрас с жёлтыми или оранжевыми пятнами по бокам головы. Ужи предпочитают избегать людей, а при угрозе не кусают. Питаются в основном лягушками, жабами, мелкой рыбой, мелкими млекопитающими.
Гадюка
Она ядовита. Обладает толстым и коротким телом с зигзагообразным рисунком на спине. Окраска может быть серой, коричневой, чёрной. При опасности они сначала старается уползти, но если её загнать в угол, то может укусить. Яд гадюки считается опасным, но он редко смертелен для людей. Он приводит к боли, отёку, слабости, тошноте, головокружению.
Полоз
Эти змеи могут быть как ядовитыми, так и неядовитыми. В России часто встречается неядовитый жёлтобрюхий полоз. Часто полозы в длину достигают 2 м, цвет их кожи может варьироваться от желтовато-коричневого до серого/зелёного. При встрече с человеком змея может вести себя агрессивно, но обычно её укусы неопасны, поскольку чаще всего неядовиты.