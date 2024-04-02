Эксперт объяснил, какой чай и в какое время суток лучше всего пить

Утро. Идеальным вариантом станет белый чай, поскольку в нём кофеина не так много. Если хочется чего-то покрепче, то возьмите чёрный чай: он содержит примерно половину порции кофеина, которую можно получить из одной чашки кофе. Для любителей зелёного и чёрного чаёв подойдёт Улун.

Середина утра. В этом случае лучшим выбором станет зелёный чай.

Обед. Идеально для этого времени суток подойдёт мятный чай.

Послеобеденное время. Дать заряд энергии вам могут зелёный, белый чай, имбирь с лемонграссом.