Эксперт объяснил, может ли пиво испортиться и где его лучше всего хранить

Первое, что происходит с пивом, когда оно портится, — исчезает аромат хмеля. Например, индийские пейл-эли, которым три или четыре месяца, вообще могут не пахнуть хмелем или иметь лишь слабый аромат.

К счастью, даже если вы выпьете старое или просроченное пиво, ничего с вашим здоровьем не будет.

Неприятный привкус пиву могут придать солнечный свет и повторяющиеся колебания температуры. Чтобы это напиток оставался свежим дольше, держите его в холодном месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Выпивать же пиво рекомендуется в течение пары месяцев с момента покупки.

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