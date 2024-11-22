Эксперт объяснил, может ли пиво испортиться и где его лучше всего хранить

Эксперт объяснил, может ли пиво испортиться и где его лучше всего хранитьНаверняка вы уже задавались этими вопросами
Пиво, по словам специалиста, действительно имеет срок годности. Но поскольку в этом напитке есть хмель, обладающий антимикробными свойствами, то пиво максимум может со временем стать невкусным.
Разные сорта пива могут иметь разный срок хранения. Но всё же лучше стараться употреблять пиво, когда она ещё свежее.
Первое, что происходит с пивом, когда оно портится, — исчезает аромат хмеля. Например, индийские пейл-эли, которым три или четыре месяца, вообще могут не пахнуть хмелем или иметь лишь слабый аромат.
К счастью, даже если вы выпьете старое или просроченное пиво, ничего с вашим здоровьем не будет.
Неприятный привкус пиву могут придать солнечный свет и повторяющиеся колебания температуры. Чтобы это напиток оставался свежим дольше, держите его в холодном месте, не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Выпивать же пиво рекомендуется в течение пары месяцев с момента покупки.
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