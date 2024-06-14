Эксперт объяснил, почему цветы и фрукты нельзя класть рядом

Действие этилена также зависит от растения. Например, сорванные яблоки вырабатывают этот гормон очень быстро. То же самое касается груш, бананов, абрикосов.

Из-за влияния этилена у цветов могут опадать лепестки, вянуть и осыпаться листья, утрачивать насыщенность и яркость цвет. В результате цветы в целом погибают быстрее.