Эксперт объяснил, почему многозадачность ухудшает продуктивность

Проблема синдрома второй вкладки заключается в том, что со временем переключение между задачами меняет характер работы мозга. Во-первых, мы менее глубоко анализируем информацию. «Обрывочные» знания при этом быстрее забываются, хуже запоминаются и не дают прочных навыков.

Во-вторых, из-за многозадачности усиливается внутренняя нервозность. Со временем у человека возникает ощущение, что мозг постоянно активен и не может расслабиться.

В-третьих, качество решений тоже страдает из-за множества задач. То есть мы можем забывать мелкие детали, неправильно расставлять приоритеты и т. п.