Эксперт объяснил, почему мошки так больно кусают

Мошки семейства Simuliidae, или мошки гнус, обычно небольшого размера, 2−4 мм в длину, а также имеют тело тёмного цвета. Важно, что они способны переносить инфекционные заболевания: например, онхоцеркоз. Он распространён в некоторых частях Африки и Америки.

Именно эти мошки нас и кусают в летние дни. Самки мошек кусают животных и людей, чтобы взять кровь, необходимую для развития их яиц. То есть это жизненно важный для них процесс.

В слюне мошки содержатся компоненты, которые вызывают онемение укушенной области, уменьшают ощущение укуса. Помимо этого, в слюне есть белки и ферменты, способные вызвать аллергическую реакцию, в том числе покраснение, отёк и зуд.