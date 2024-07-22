Эксперт объяснил, почему мы зеваем и икаем

Важную роль в икоте и зевоте играет блуждающий нерв. Начинается он в головном мозге, а затем спускается вниз, затрагивая лёгкие, сердце, желудок, кишечник и многие другие органы.

Икота и зевота могут возникать по разным причинам. Но в основе их всегда находится изменение активности блуждающего нерва.

Икота представляет собой внезапный, резкий, судорожный вдох. Он происходит из-за непроизвольного сокращения диафрагмы. Зачастую икота возникает из-за спешки при приёме пищи.

По словам некоторых учёных, икота досталась нам от предков амфибий. Научные работы, связанные с маленькими детьми, показывают, что у них этот рефлекс может помогать избавляться от излишков воздуха, который попадает в желудок во время кормления.