Эксперт объяснил, почему после 25 лет мы так легко набираем вес

Эксперт объяснил, почему после 25 лет мы так легко набираем весСейчас ожирение — это глобальная проблема
После 25 лет многие замечают, что бороться с лишним весом стало сложнее. С чем же это связано?
На самом деле есть так называемая возрастная граница для набора веса. Глобальные исследования, направленные на изучение ожирения, показывают, что у большинства вес увеличивается со временем в подростковом и взрослом возрасте.
Согласно статистике, уровень ожирения среди людей в возрасте 18−24 года довольно невысок: 22,4%. При этом после 25 лет он резко возрастает, а в группе от 45 до 74 лет он самый высокий.
Итак, почему же мы в определённый момент начинаем набирать вес? Есть несколько причин этого.
Вы начинаете есть больше. Также качество жизни со временем обычно улучшается и рацион человека в целом становится более разнообразным. В том числе в него попадают мясо, крупная рыба, которые довольно калорийны.
Вы становитесь менее активными. Обычно с возрастом люди предпочитают не заниматься спортом или провести время активно, а полежать и посмотреть сериалы и т. п.
Вы теряете мышечную массу, а ваш метаболизм замедляется. Известно, что в период с 20 до 50 лет можно утратить 10−15% мышц. Также с возрастом медленнее происходит жировой обмен.
Гормональные изменения. Уровень тестостерона у мужчин снижается примерно на 1−2% в год. Известно, что этот гормон связан с распределением жира в организме и влияет на мышцы. У женщин же с возрастом уменьшается количество эстрогена. Особенно заметно это становится в менопаузу.
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