Эксперт объяснил, почему после 25 лет мы так легко набираем вес

После 25 лет многие замечают, что бороться с лишним весом стало сложнее. С чем же это связано?

На самом деле есть так называемая возрастная граница для набора веса. Глобальные исследования, направленные на изучение ожирения, показывают, что у большинства вес увеличивается со временем в подростковом и взрослом возрасте.

Согласно статистике, уровень ожирения среди людей в возрасте 18−24 года довольно невысок: 22,4%. При этом после 25 лет он резко возрастает, а в группе от 45 до 74 лет он самый высокий.

Итак, почему же мы в определённый момент начинаем набирать вес? Есть несколько причин этого.