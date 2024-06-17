Эксперт объяснил, почему после острого спасает не вода, а молоко

Опубликовано 17 июня 2024, 17:15
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Эксперт объяснил, почему после острого спасает не вода, а молокоВот что об этом говорит наука
За ощущение жжения во рту от острой пищи отвечает капсаицин. Наш мозг при этом не способен отличить химический ожог от настоящего, поэтому мы начинаем потеть, а сердце начинает биться чаще. Интересно, что в этом случае помогает не вода, а молоко.
Ледяная вода способна после острой еды принести лишь иллюзию облегчения. Всё потому, что холод на короткое время притупляет чувствительность рецепторов.
В молоке же содержится казеин. Этот белок обладает способностью обезвреживать капсаицин.
Но что делать людям, которые молоко не переносят? Им помогут мороженое, йогурт, различные сладкие напитки. В йогурте и мороженом есть жиры, которые растворяют капсаицин, а сахар способен связать его молекулы и ослабить их действие.
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