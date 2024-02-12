Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 23:15
1 мин.

Эксперт объяснил, почему солнцезащитный крем и макияж нужно удалять именно с помощью мицеллярной воды

Вот что об этом говорит наука
Мицеллярная вода - тот продукт, который можно найти в супермаркетах и аптеках по всему миру. Но почему же она так хорошо смывает макияж и солнцезащитный крем?

Поскольку масло и вода обычно не смешиваются, обычной водой вам будет тяжело убрать косметику и солнцезащитный крем (если в их состав входят различные масла). Мицеллярная вода содержит так называемые мицеллы. То есть молекулы, которые очень эффективно удаляют маслянистые вещества.

Эксперт объяснил, почему солнцезащитный крем и макияж нужно удалять именно с помощью мицеллярной воды
© iStock

Поверхностно-активные вещества содержатся в средствах для мытья посуды, гелях для душа, шампунях, зубной пасте и даже во многих продуктах питания. Но почему же тогда мы не очищаем лицо средством для мытья посуды? Дело в том, что в нём содержится большое количество поверхностно-активных веществ, которые могут вызвать сильное раздражение глаз и кожи, могут её высушить и даже повредить.

Поверхностно-активные вещества для мицеллярной воды обычно выбираются так, чтобы они были мягкими и хорошо переносились кожей большинства людей. Но если вы замечаете раздражение после использования этого продукта, то смойте мицеллярную воду и больше ей не пользуйтесь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#вода
,
#здоровье
,
#медицина
,
#человек
,
#наука