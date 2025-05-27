Эксперт объяснил, почему сразу после еды нельзя заниматься спортом

Перед занятиями спортом лучше всего легко перекусить. Например, овсянкой, бананом, йогуртом, горстью орехов, протеиновым коктейлем. После этого подождите 30-60 минут. После основного приёма пищи вам придётся ждать уже минимум 1,5-2 часа.

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