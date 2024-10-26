Эксперт объяснил, почему у людей от смеха текут слёзы

Физиологические причины

При смехе у человека сокращается множество лицевых мышц. И сокращаются они так сильно, что давят на слёзные железы. Кроме того, во время смеха работают диафрагма, пресс, грудные мышцы. Это приводит к давлению на брюшную и грудную полости. Из-за этого блокируется нормальный отток слёз. Наконец, участвует в смехе и парасимпатическая нервная система. Она заставляет организм усиленно вырабатывать слёзы в ответ на мощный выброс эмоций.