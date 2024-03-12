Эксперт объяснил, почему в Австралии не едят кроликов

В 1950 году в Австралии кроликов стало слишком много. Конкретные числа разнятся: 600 млн или 150 миллионов особей. В любом случае это просто огромное количество. Чтобы избавиться от них, правительство страны решило заражать диких кроликов миксоматозом. Эта болезнь была отлично известна тем, кто разводит этих животных.

Несмотря на болезнь, численность кроликов довольно быстро восстановилась. В результате их стало несколько сотен миллионов. С 1996 года правительство страны применяет для борьбы с ними кроличий кальцивироз разных штаммов.