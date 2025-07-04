Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июля 2025, 01:30
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Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растения

Есть несколько причин такого феномена
Синий цвет крайне редко можно обнаружить в животных и растений. За этим скрывается множество физических, биохимических, эволюционных тайн.
Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растения
© William Warby

Прежде всего, для создания синего пигмента требуется производство больших и сложных молекул. Также для получения синего оттенка у растений нужно особые условия: повышенная кислотность среды, сложное взаимодействие с ионами алюминия и железа.

Что касается животных, то большинство из них не имеют синего пигмента, а их окраска кажется такой из-за игры света. В качестве примеров можно привести крылья бабочек Морфо или перья синей сойки. В действительности окрас у них коричневый.

Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растения
© Tom Thai

Исследования показывают, что синяя окраска чаще встречается у организмов, которые ведут ночной образ жизни, отличаются скрытным поведением или в специфических экологических нишах.

Синий цвет может быть выгоден растениям, так как у пчёл высокая чувствительность к этому спектру. У животных же синяя окраска - это свидетельство хорошего здоровья, генетического качества особи, так как её поддержание требует большого количества ресурсов.