Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растения

Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растенияЕсть несколько причин такого феномена
Прежде всего, для создания синего пигмента требуется производство больших и сложных молекул. Также для получения синего оттенка у растений нужно особые условия: повышенная кислотность среды, сложное взаимодействие с ионами алюминия и железа.
Что касается животных, то большинство из них не имеют синего пигмента, а их окраска кажется такой из-за игры света. В качестве примеров можно привести крылья бабочек Морфо или перья синей сойки. В действительности окрас у них коричневый.
Исследования показывают, что синяя окраска чаще встречается у организмов, которые ведут ночной образ жизни, отличаются скрытным поведением или в специфических экологических нишах.
Синий цвет может быть выгоден растениям, так как у пчёл высокая чувствительность к этому спектру. У животных же синяя окраска - это свидетельство хорошего здоровья, генетического качества особи, так как её поддержание требует большого количества ресурсов.