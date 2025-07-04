Эксперт объяснил, почему в природе редко встречаются синие животные и растения

Прежде всего, для создания синего пигмента требуется производство больших и сложных молекул. Также для получения синего оттенка у растений нужно особые условия: повышенная кислотность среды, сложное взаимодействие с ионами алюминия и железа.

Что касается животных, то большинство из них не имеют синего пигмента, а их окраска кажется такой из-за игры света. В качестве примеров можно привести крылья бабочек Морфо или перья синей сойки. В действительности окрас у них коричневый.