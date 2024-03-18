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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2024, 12:45
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Эксперт объяснил, вредно ли для здоровья человека целовать кошку в морду

Многие так выражают любовь к своему питомцу
Домашним животным нравится, когда хозяева с ними играют, гладят их. Но что насчёт поцелуев? Особенно в морду.

Ветеринары предупреждают, что целовать кошку, даже если её только что помыли, в морду нельзя. Иначе человек рискует подхватить различные инфекции. В том числе бактериальную инфекцию, стригущий лишай, бешенство, сальмонеллез, фелиноз, токсоплазмоз.

Особенно опасно целовать кошек беременным, детям, ВИЧ-инфицированным. Уже были случаи, когда после поцелуя кота у беременной был выкидыш.

Эксперт объяснил, вредно ли для здоровья человека целовать кошку в морду
© Photo by Akbar Nemati on Unsplash

Кроме того, учёные выяснили, что кошки не любят, когда их целуют. Животные просто не понимают, что в этот момент происходит, поэтому начинают нервничать. При стрессе питомец может даже начать шипеть и царапаться.

Зоологи рекомендуют для выражения любви к кошке смотреть на неё и медленно моргать. Также ей может понравиться поглаживание по линии роста шерсти. А если вы намочите зубную щётку и проведёте ей по шерсти, то у питомца возникнет ощущение, что его вылизывают, что тоже является одним из проявлений любви.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#животные
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#Домашние животные
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#кот
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#коты