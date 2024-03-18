Эксперт объяснил, вредно ли для здоровья человека целовать кошку в морду

Эксперт объяснил, вредно ли для здоровья человека целовать кошку в мордуМногие так выражают любовь к своему питомцу
Ветеринары предупреждают, что целовать кошку, даже если её только что помыли, в морду нельзя. Иначе человек рискует подхватить различные инфекции. В том числе бактериальную инфекцию, стригущий лишай, бешенство, сальмонеллез, фелиноз, токсоплазмоз.
Особенно опасно целовать кошек беременным, детям, ВИЧ-инфицированным. Уже были случаи, когда после поцелуя кота у беременной был выкидыш.
Кроме того, учёные выяснили, что кошки не любят, когда их целуют. Животные просто не понимают, что в этот момент происходит, поэтому начинают нервничать. При стрессе питомец может даже начать шипеть и царапаться.
Зоологи рекомендуют для выражения любви к кошке смотреть на неё и медленно моргать. Также ей может понравиться поглаживание по линии роста шерсти. А если вы намочите зубную щётку и проведёте ей по шерсти, то у питомца возникнет ощущение, что его вылизывают, что тоже является одним из проявлений любви.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.