Эксперт объяснил, вредно ли для здоровья человека целовать кошку в морду

Кроме того, учёные выяснили, что кошки не любят, когда их целуют. Животные просто не понимают, что в этот момент происходит, поэтому начинают нервничать. При стрессе питомец может даже начать шипеть и царапаться.

Зоологи рекомендуют для выражения любви к кошке смотреть на неё и медленно моргать. Также ей может понравиться поглаживание по линии роста шерсти. А если вы намочите зубную щётку и проведёте ей по шерсти, то у питомца возникнет ощущение, что его вылизывают, что тоже является одним из проявлений любви.

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