Эксперт объяснила, как можно защитить ребёнка от жестокого обращения и насилия

Существует несколько стратегий для обеспечения безопасности детей.

Избегайте путаницы в языке. Исследования показывают, что лучше говорить с детьми о том, какие прикосновения являются «хорошими» или «нехорошими», в зависимости от того, какие части тела трогают. Во время таких разговоров нужно чётко определять части тела, от головы и плеч до пениса и влагалища.

Поощряйте телесную автономию. На самом деле объятия членов семьи тоже не всегда бывают приятными для детей. И это нормально. Нельзя использовать чувство вины для поощрения привязанности ребёнка, то есть говорить ему «Ты меня расстроишь, если не обнимешь».

Содействуйте расширению прав и возможностей детей. Согласно результатам научных работ, наибольшим сдерживающим фактором для совершения преступления является голос ребёнка. Он должен выразить желание, чтобы всё прекратилось, или сказать, что расскажет кому-нибудь.