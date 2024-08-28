Эксперт объяснила, можно ли сделать белый рис полезнее для здоровья

Белый рис тоже содержит витамины, минералы и немного клетчатки. Кроме того, в нём мало жира и соли, нет глютена.

По количеству калорий и общему уровню углеводов белый и коричневый рис равны.

Некоторые исследования показывают, что употребление большего количества белого риса связано с более высоким риском возникновения диабета 2 типа. Однако сложно понять, чем это объясняется: самим рисом или другими факторами.

Коричневый рис имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым. То есть он медленнее повышает уровень сахара в крови. Однако это сильно варьируется в зависимости от вида риса. Белый рис имеет средний и высокий гликемический индекс.

При этом есть определённые типы белого и коричневого риса с низким гликемическим индексом. Также можно снизить этот индекс при помощи нагревания, а затем охлаждения риса. Благодаря этому процессу часть доступных углеводов преобразуется в резистентный крахмал, который работает как пищевое волокно.

Кроме того, вкус и текстура у белого и коричневого риса разные. Белый рис отличается более мягкой текстурой и более мягким, нейтральным вкусом. У коричневого риса более ореховый вкус, более жевательная текстура.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.