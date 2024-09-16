Эксперт объяснила, почему некоторые лекарства нужно принимать во время еды

Употребление большего количества пищи или пищи с большим количеством клетчатки сильнее задерживает опорожнение желудка.

Если лекарство можно принимать как с пищей, так и без неё, но вы хотите, чтобы оно подействовало быстрее, пейте его натощак.

Некоторые препараты, если их принимать до еды, могут вызвать расстройство желудка. Поэтому их рекомендуют пить во время приёма пищи.

Также пища должна быть довольно сытной, то есть включать смесь жиров, белков и углеводов. Тогда лекарство хорошо усвоится.

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