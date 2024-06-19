Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июня 2024, 03:00
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Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Старайтесь их избегать
Если пользоваться солнцезащитным кремом неправильно, то он может оказаться бесполезным. Вот какие ошибки чаще всего люди совершают.
Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного крема
© Freepik

Неправильный выбор SPF в зависимости от фототипа. При фототипе 1 кожа очень светлая, часто с веснушками, а волосы — светлые либо рыжие. В этом случае нужно покупать крем с SPF 50+. При фототипе 2 кожа светлая, волосы тоже. Солнцезащитный крем рекомендуется брать со степенью защиты 30−50. При более тёмном, оливковом оттенке кожи необходим SPF 15−30, а при тёмной и смуглой коже — 15, но лучше 15−25.

Недостаточное нанесение солнцезащитного средства. Дерматологи отмечают, что для полного покрытия тела взрослого человека необходимо примерно 30 мл крема. Это всё нужно распределить равномерно и особое внимание уделить лицу, ушам, шее, рукам, ногам.

Использование просроченного или испорченного солнцезащитного средства. В состав таких средств входят компоненты, которые со временем разлагаются. Поэтому нужно проверять срок годности на упаковке, а также обращать внимание на зменения в текстуре, цвете и запахе солнцезащитного средства. Лучше не пользоваться кремом, который остался с прошлого года.

Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного крема
© Freepik

Отказ от солнцезащиты в тени. Даже в этом случае солнечные лучи достигают кожи и повреждают её. К тому же они могут отражаться от песка, воды, травы.

Недостаточная защита при загорании на воде или около неё. Из-за отражающих свойств вода усиливает воздействие на кожу солнечных лучей. Используйте рядом с водой или на воде водостойкие солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF. Также регулярно наносите крем повторно.

Пренебрежение защитой уязвимых участков кожи. Многие пропускают при нанесении крема такие области, как уши, губы, веки, тыльные стороны рук и ног. Эти участки могут из-за этого быстро сгореть. Не забывайте о бальзамах для губ с SPF, кремах для век.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.