Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Неправильный выбор SPF в зависимости от фототипа. При фототипе 1 кожа очень светлая, часто с веснушками, а волосы — светлые либо рыжие. В этом случае нужно покупать крем с SPF 50+. При фототипе 2 кожа светлая, волосы тоже. Солнцезащитный крем рекомендуется брать со степенью защиты 30−50. При более тёмном, оливковом оттенке кожи необходим SPF 15−30, а при тёмной и смуглой коже — 15, но лучше 15−25.

Недостаточное нанесение солнцезащитного средства. Дерматологи отмечают, что для полного покрытия тела взрослого человека необходимо примерно 30 мл крема. Это всё нужно распределить равномерно и особое внимание уделить лицу, ушам, шее, рукам, ногам.

Использование просроченного или испорченного солнцезащитного средства. В состав таких средств входят компоненты, которые со временем разлагаются. Поэтому нужно проверять срок годности на упаковке, а также обращать внимание на зменения в текстуре, цвете и запахе солнцезащитного средства. Лучше не пользоваться кремом, который остался с прошлого года.