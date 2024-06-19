Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного крема

Эксперт перечислил главные ошибки при использовании солнцезащитного кремаСтарайтесь их избегать
Неправильный выбор SPF в зависимости от фототипа. При фототипе 1 кожа очень светлая, часто с веснушками, а волосы — светлые либо рыжие. В этом случае нужно покупать крем с SPF 50+. При фототипе 2 кожа светлая, волосы тоже. Солнцезащитный крем рекомендуется брать со степенью защиты 30−50. При более тёмном, оливковом оттенке кожи необходим SPF 15−30, а при тёмной и смуглой коже — 15, но лучше 15−25.
Недостаточное нанесение солнцезащитного средства. Дерматологи отмечают, что для полного покрытия тела взрослого человека необходимо примерно 30 мл крема. Это всё нужно распределить равномерно и особое внимание уделить лицу, ушам, шее, рукам, ногам.
Использование просроченного или испорченного солнцезащитного средства. В состав таких средств входят компоненты, которые со временем разлагаются. Поэтому нужно проверять срок годности на упаковке, а также обращать внимание на зменения в текстуре, цвете и запахе солнцезащитного средства. Лучше не пользоваться кремом, который остался с прошлого года.
Отказ от солнцезащиты в тени. Даже в этом случае солнечные лучи достигают кожи и повреждают её. К тому же они могут отражаться от песка, воды, травы.
Недостаточная защита при загорании на воде или около неё. Из-за отражающих свойств вода усиливает воздействие на кожу солнечных лучей. Используйте рядом с водой или на воде водостойкие солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF. Также регулярно наносите крем повторно.
Пренебрежение защитой уязвимых участков кожи. Многие пропускают при нанесении крема такие области, как уши, губы, веки, тыльные стороны рук и ног. Эти участки могут из-за этого быстро сгореть. Не забывайте о бальзамах для губ с SPF, кремах для век.
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