Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрым

Психолог-консультант в области здравоохранения Сью Пикок дала несколько простых рекомендаций, которые помогут просыпаться всегда бодрым и полным сил.

Когда человек вынужден просыпаться по будильнику, то его мозг остаётся какое-то время в промежуточном состоянии. По-другому оно называется инерцией сна. Так вот, если утром ставить будильник на повтор несколько раз, то это может привести к ещё большему ощущению усталости, чем до этого. Поэтому от такой идеи лучше отказаться, хоть утром это и тяжело.

Также, если это возможно, с утра сразу же зажигайте свет. Ещё почувствовать себя бодрее вам помогут открытые шторы.