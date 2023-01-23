Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрым

Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрымДа, это реально
Вы тоже с утра себя некоторое время чувствуете вялым и уставшим? Тогда попробуйте немного изменить свои привычки.
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Психолог-консультант в области здравоохранения Сью Пикок дала несколько простых рекомендаций, которые помогут просыпаться всегда бодрым и полным сил.
Когда человек вынужден просыпаться по будильнику, то его мозг остаётся какое-то время в промежуточном состоянии. По-другому оно называется инерцией сна. Так вот, если утром ставить будильник на повтор несколько раз, то это может привести к ещё большему ощущению усталости, чем до этого. Поэтому от такой идеи лучше отказаться, хоть утром это и тяжело.
Также, если это возможно, с утра сразу же зажигайте свет. Ещё почувствовать себя бодрее вам помогут открытые шторы.
Discover Magazine
Помимо всего перечисленного выше, доктор Пикок посоветовала принимать каждый день пищевые добавки с витамином D, не забывать о физической активности, меньше времени перед сном проводить перед экраном. Постарайтесь не пользоваться цифровыми устройствами хотя бы за час до отхода ко сну.
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