Фитнес и здоровье
20:29, 23 января 2023
1 мин.

Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрым

Да, это реально

Вы тоже с утра себя некоторое время чувствуете вялым и уставшим? Тогда попробуйте немного изменить свои привычки.

Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрым

Фото: Rise

Психолог-консультант в области здравоохранения Сью Пикок дала несколько простых рекомендаций, которые помогут просыпаться всегда бодрым и полным сил.

Когда человек вынужден просыпаться по будильнику, то его мозг остаётся какое-то время в промежуточном состоянии. По-другому оно называется инерцией сна. Так вот, если утром ставить будильник на повтор несколько раз, то это может привести к ещё большему ощущению усталости, чем до этого. Поэтому от такой идеи лучше отказаться, хоть утром это и тяжело.

Также, если это возможно, с утра сразу же зажигайте свет. Ещё почувствовать себя бодрее вам помогут открытые шторы.

Эксперт перечислил способы, как просыпаться по утрам бодрым

Discover Magazine

Помимо всего перечисленного выше, доктор Пикок посоветовала принимать каждый день пищевые добавки с витамином D, не забывать о физической активности, меньше времени перед сном проводить перед экраном. Постарайтесь не пользоваться цифровыми устройствами хотя бы за час до отхода ко сну.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров