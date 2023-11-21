Фитнес и здоровье
02:15, 21 ноября 2023
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Эксперт перечислил витамины и добавки, которые нужно принимать зимой

Они поддержат ваше здоровье

Аби Робертс, спортивный диетолог из компании Bulk, рассказал, какие лучше питательные вещества дополнительно принимать в холодное время года. Эти добавки защитят ваш организм от гриппа и простуды.

Витамин D. Это связано с тем, что в холодные месяцы мы проводим на солнце мало времени. Известно, что витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровой иммунной системы и прочности костей.

Витамин С и цинк. Эти вещества жизненно важны для поддержания крепкого иммунитета.

Цитрусовые. Лимоны, лаймы, апельсины дадут значительный заряд витамина С.

Эксперт перечислил витамины и добавки, которые нужно принимать зимой
© kate_sept2004

Эхинацея. Она улучшит работу иммунной системы. Особенно важно это зимой.

Куркума. В её состав входит куркумин, который уменьшает воспаление, облегчает боли зимой, а также поддерживает общее хорошее самочувствие. Помните также, что нужно сочетать куркуму с чёрным перцем или жирами, чтобы активировать её полезные свойства.

Ферментированные продукты. Они богаты пробиотиками, которые обеспечивают здоровый микробиом. А это поможет укрепить иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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