Эксперт перечислил витамины и добавки, которые нужно принимать зимой

Эксперт перечислил витамины и добавки, которые нужно принимать зимойОни поддержат ваше здоровье
Аби Робертс, спортивный диетолог из компании Bulk, рассказал, какие лучше питательные вещества дополнительно принимать в холодное время года. Эти добавки защитят ваш организм от гриппа и простуды.
Витамин D. Это связано с тем, что в холодные месяцы мы проводим на солнце мало времени. Известно, что витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровой иммунной системы и прочности костей.
Витамин С и цинк. Эти вещества жизненно важны для поддержания крепкого иммунитета.
Цитрусовые. Лимоны, лаймы, апельсины дадут значительный заряд витамина С.
Эхинацея. Она улучшит работу иммунной системы. Особенно важно это зимой.
Куркума. В её состав входит куркумин, который уменьшает воспаление, облегчает боли зимой, а также поддерживает общее хорошее самочувствие. Помните также, что нужно сочетать куркуму с чёрным перцем или жирами, чтобы активировать её полезные свойства.
Ферментированные продукты. Они богаты пробиотиками, которые обеспечивают здоровый микробиом. А это поможет укрепить иммунитет.
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