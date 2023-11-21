Эксперт перечислил витамины и добавки, которые нужно принимать зимой

Витамин D. Это связано с тем, что в холодные месяцы мы проводим на солнце мало времени. Известно, что витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровой иммунной системы и прочности костей.

Витамин С и цинк. Эти вещества жизненно важны для поддержания крепкого иммунитета.

Цитрусовые. Лимоны, лаймы, апельсины дадут значительный заряд витамина С.