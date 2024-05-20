Эксперт по фитнесу дал советы, как сбросить 4,5 кг

Поднимайтесь по лестнице. Благодаря этому подходу вы сожжёте больше жира.

Увеличивайте темп. Чем быстрее вы идёте, тем более килокалорий сможете сжечь.

По возможности добавьте в программу тренировок прогулку по холмистой местности. Так вы станете сжигать ещё больше килокалорий.

Попробуйте интервальную ходьбу. Этот метод предполагает изменение скорости ходьбы. Чередуйте более медленные и более быстрые шаги.

Надевайте утяжелённый жилет. Он поможет вам добиться целей, связанных с кардио и силовыми тренировками.

Ходите между подходами. Выполнение нескольких шагов между подходами — отличный способ увеличить количество ежедневных шагов и сжечь больше калорий.