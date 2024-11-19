Эксперт по фитнесу назвал главные ошибки при развитии выносливости

Нехватка времени на восстановление. Мышцам в любом случае нужен отдых. Без достаточного восстановления вы будете чувствовать себя постоянно уставшим. Тренер Тайлер Рид рекомендует выделить для отдыха хотя бы один-два дня в неделю. Также по возможности добавьте в программу лёгкие упражнения, такие как йога или ходьба.

Пренебрежение силовыми тренировками. Из-за пропуска таких упражнений вы рискуете получить травму. Это может привести и к мышечному дисбалансу. Всё это снижает общую выносливость. Минимум два-три раза в неделю выполняйте силовые упражнения. Особенно важны для развития выносливости приседания, выпады, планки.

Отказ от перекусов и воды. Примерно за час до тренировки съешьте небольшую закуску с высоким содержанием углеводов. Также возьмите с собой бутылку воды с электролитами для тренировок продолжительностью более часа. После тренировки пейте много воды, чтобы быстрее восстановиться.