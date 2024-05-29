Эксперт по фитнесу объяснил, какие тренировки с возрастом важнее: силовые или на баланс

И силовые тренировки, и тренировки на баланс играют важную роль в поддержании здоровья в целом. Силовые упражнения увеличивают мышечную массу и плотность костей, что помогает бороться с естественным снижением мышечной массы с возрастом. При этом тренировать равновесие необходимо для предотвращения падений, которые являются серьёзной проблемой для пожилых.

Полезно рассматривать тренировки на баланс и силу как взаимодополняющие элементы. Фактически многие упражнения, предназначенные для силовых тренировок, также по своей сути улучшают баланс, координацию и проприоцепцию (то есть осознание своего тела в пространстве). К примеру, это выпады, приседания и становая тяга.