Эксперт по фитнесу рассказал, как можно повысить выносливость во время занятий спортом

Бриттани Вернер, директор по коучингу в онлайн-программе коучинга по питанию Working Against Gravity, отмечает, что за счёт хорошей выносливости вы увеличите общий расход калорий и время под нагрузкой во время тренировок. Это приведёт к более стабильным результатам в фитнесе. Вот что для этого нужно делать.

Включите в программу интервальные тренировки. Эмма Беллуомо, тренер по питанию, посол и инструктор по велоспорту в Cyclebar, объясняет, что такие тренировки заставляет ваше сердце и лёгкие работать интенсивнее, улучшая работу сердечно-сосудистой системы и эффективность доставки кислорода к мышцам. Со временем тело начинает лучше перекачивать кровь, что приводит к повышению выносливости.

Выполняйте силовые упражнения. Они помогают сформировать мощные, сильные мышцы. Правильная программа силовых тренировок увеличивает их выносливость.

Медленно увеличивайте интенсивность тренировок. Попробуйте ехать на велотренажёре немного быстрее, чем до этого, или добавлять чуть больше сопротивления на каждом занятии.

Будьте последовательны. Составьте график, который вам подходит лучше всего. Так вы сможете поддерживать тело в движении и повышать выносливость.