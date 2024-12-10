Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудеть

Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудетьСчитается, что с его помощью можно уменьшить талию
Метод тренировок «3−2-1» — это программа, сочетающая в себе силовые тренировки, пилатес и кардио. При соблюдении этого режима вам нужно три дня в неделю уделять силовым упражнениям, два дня — пилатесу и один — кардио. Каждый из этих видов упражнений имеет свои преимущества, помогающие уменьшить объём талии.
Силовые тренировки эффективны для наращивания мышц, сжигания жира, улучшения осанки. Благодаря этому вы также ускорите метаболизм.
Пилатес фокусируется на укреплении корпуса, в том числе мышц живота, спины, таза. За счёт более сильного корпуса вы можете добиться более подтянутой и упругой талии, говорит тренер.
Наконец, выполнение кардио — эффективный способ сжигать калории. Это позволит снизить общий уровень жира в организме, включая область талии. Благодаря кардиоупражнениям вы улучшите здоровье сердца, выносливость.
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