Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудеть

Метод тренировок «3−2-1» — это программа, сочетающая в себе силовые тренировки, пилатес и кардио. При соблюдении этого режима вам нужно три дня в неделю уделять силовым упражнениям, два дня — пилатесу и один — кардио. Каждый из этих видов упражнений имеет свои преимущества, помогающие уменьшить объём талии.

Силовые тренировки эффективны для наращивания мышц, сжигания жира, улучшения осанки. Благодаря этому вы также ускорите метаболизм.