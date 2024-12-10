Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 декабря 2024, 00:00
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Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудеть

Считается, что с его помощью можно уменьшить талию
Тайлер Рид, сертифицированный фитнес-тренер, основатель PTPioneer.com, объяснил, что такое метод «3−2-1» и как он улучшает физическую форму.
Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудеть
© POPSUGAR

Метод тренировок «3−2-1» — это программа, сочетающая в себе силовые тренировки, пилатес и кардио. При соблюдении этого режима вам нужно три дня в неделю уделять силовым упражнениям, два дня — пилатесу и один — кардио. Каждый из этих видов упражнений имеет свои преимущества, помогающие уменьшить объём талии.

Силовые тренировки эффективны для наращивания мышц, сжигания жира, улучшения осанки. Благодаря этому вы также ускорите метаболизм.

Эксперт по фитнесу рассказал, помогает ли популярный метод тренировок «3−2-1» похудеть
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Пилатес фокусируется на укреплении корпуса, в том числе мышц живота, спины, таза. За счёт более сильного корпуса вы можете добиться более подтянутой и упругой талии, говорит тренер.

Наконец, выполнение кардио — эффективный способ сжигать калории. Это позволит снизить общий уровень жира в организме, включая область талии. Благодаря кардиоупражнениям вы улучшите здоровье сердца, выносливость.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.