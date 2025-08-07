Эксперт по физическим упражнениям объяснил, вредит ли бег коленям

Кроме того, у бегунов обычно выше минеральная плотность костей, чем у людей, которые не бегают. Существует даже предположение, что чем больше вы бегаете, тем лучше вы защищены от развития остеоартрита.

Но, к сожалению, нет убедительных научных данных, связанных с тем, что происходит, когда человек начинает бегать в позднем возрасте. При этом некоторые исследования демонстрируют, что это может быть безопасно и эффективно.

Результаты работы 2020 года показали, что пожилые люди (65 лет и старше), которые начинают высокоинтенсивные прыжковые тренировки, отмечают улучшение силы и функциональности, считают эти тренировки безопасными и приятными. Этот тип тренировок нагружает суставы намного сильнее, чем бег, поэтому есть основания полагать, что начинать бегать в старшем возрасте тоже можно без проблем.

