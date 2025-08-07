Эксперт по физическим упражнениям объяснил, вредит ли бег коленям

Эксперт по физическим упражнениям объяснил, вредит ли бег коленямИ с какого возраста лучше начинать бегать
На самом деле бег может помочь сохранить ваши колени сильными и здоровыми. Для того чтобы тело продолжало функционировать как надо, ему нужны нагрузки. Имеются убедительные доказательства того, что при снятии нагрузки с человека (например, при длительном постельном режиме или иммобилизации) его кости и хрящи начинают разрушаться.
Бег действительно уменьшает толщину коленного хряща. Но она возвращается в норму через два часа после окончания пробежки. Научные данные также показывают, что у бегунов обычно более толстые хрящи, чем у людей, которые не занимаются бегом. Особенно хрящи в коленях.
Кроме того, у бегунов обычно выше минеральная плотность костей, чем у людей, которые не бегают. Существует даже предположение, что чем больше вы бегаете, тем лучше вы защищены от развития остеоартрита.
Но, к сожалению, нет убедительных научных данных, связанных с тем, что происходит, когда человек начинает бегать в позднем возрасте. При этом некоторые исследования демонстрируют, что это может быть безопасно и эффективно.
Результаты работы 2020 года показали, что пожилые люди (65 лет и старше), которые начинают высокоинтенсивные прыжковые тренировки, отмечают улучшение силы и функциональности, считают эти тренировки безопасными и приятными. Этот тип тренировок нагружает суставы намного сильнее, чем бег, поэтому есть основания полагать, что начинать бегать в старшем возрасте тоже можно без проблем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.