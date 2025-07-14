Эксперт по физическим упражнениям рассказал, когда нельзя выходить на пробежку на свежем воздухе

В ходе исследования 2025 года с участием 20 практически здоровых взрослых в возрасте около 25 лет у половины из них наблюдалась при вдыхании дыма во время езды на велотренажёре повышенная реакция на физиологический стресс. Это может указывать на повышенный риск возникновения хронических болезней. При этом выяснилось, что на некоторых людей физические упражнения в условиях сильно задымлённого климата могут сильнее влиять, чем на других.

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