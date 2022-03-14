Эксперт по йоге перечислила позы, помогающие заснуть

По словам эксперта по йоге Ханны Барретт, некоторые позы (асаны) вполне могут обеспечить вам хороший ночной сон. Для их выполнения нужно взять несколько подушек и коврик. Всего таких поз в йоге три.

Поза рыбы. Необходимо положить подушку параллельно короткому краю коврика для йоги и примерно в 45 см от задней части этого коврика. Также сзади коврика можно положить ещё одну подушку или специальный блок для головы. Лягте спиной на полученную опору так, чтобы нижняя часть этой опоры находилась немного ниже лопаток, а верхняя часть - над головой. Руки можно поместить над головой или в стороны. Оставайтесь в такой позе 1-2 минуты или больше. При выходе из позы перекатитесь на бок.