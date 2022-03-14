Эксперт по йоге перечислила позы, помогающие заснуть

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Эксперт по йоге перечислила позы, помогающие заснутьО них пишет Daily Express
Если вы долго не можете заснуть, то может помочь йога. О трёх самых эффективных позах рассказала Ханна Барретт, инструктор по йоге.
По словам эксперта по йоге Ханны Барретт, некоторые позы (асаны) вполне могут обеспечить вам хороший ночной сон. Для их выполнения нужно взять несколько подушек и коврик. Всего таких поз в йоге три.
- Поза рыбы. Необходимо положить подушку параллельно короткому краю коврика для йоги и примерно в 45 см от задней части этого коврика. Также сзади коврика можно положить ещё одну подушку или специальный блок для головы. Лягте спиной на полученную опору так, чтобы нижняя часть этой опоры находилась немного ниже лопаток, а верхняя часть - над головой. Руки можно поместить над головой или в стороны. Оставайтесь в такой позе 1-2 минуты или больше. При выходе из позы перекатитесь на бок.
- Поза счастливого ребёнка. Лягте на спину, затем согните ноги в коленях, подняв при этом стопы к потолку. Далее возьмитесь за внешние края ступней или (при желании) за бёдра либо голени, а крестец прижмите к полу. После этого сделайте пять медленных вдохов и выдохов.
- Шавасана. Лягте на спину, а затем разведите ноги и расположите ступни на некотором расстоянии друг от друга. Если у вас заболит поясница, то согните колени, поставьте ступни на пол, а затем соедините колени. Далее руки расположите вдоль тела, по бокам, при этом ладони должны быть направлены к потолку. Расслабьте лопатки и вытяните заднюю часть шеи. После этого закройте глаза и позвольте вашему телу стать тяжёлым и мягким. В этой позе нужно оставаться на протяжении пяти глубоких вдохов или столько, сколько вам захочется.
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Источник: Daily Express