Эксперт по искусственному интеллекту рассказал, как снизить риск возникновения старческого слабоумия

В новой книге iMind: Artificial and Real Intelligence Мохамед И. Элмасри утверждает, что сейчас фокус перешёл с RI (естественного или реального) интеллекта в пользу AI (машинного или искусственного). Вместо этого он призывает развивать наш ум. Шансы на здоровое старение повышают такие привычки, как дневной сон, «тренировка» памяти, отказ от смартфона.

По словам Элмасри, современными телефонами можно пользоваться до 10 лет, а человеческий мозг в здоровом теле может жить 100 лет и дольше.