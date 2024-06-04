Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышц

При наращивании мышц важнее всего потреблять достаточное количество белка. Это вещество необходимо для восстановления и роста мышц.

Во время тренировок возникают микроразрывы в мышечных волокнах. Белок даёт незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления этих разрывов, что со временем приводит к росту мышц и увеличению силы.

Также белок играет решающую роль в поддержании мышечной массы, особенно в периоды снижения веса. За счёт потребления достаточного количества протеина можно сохранить мышечную массу при одновременном сжигании жира.