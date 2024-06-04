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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 июня 2024, 14:15
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Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышц

Возьмите это на заметку
Одна пищевая привычка является ключевой для набора мышечной массы. О ней рассказала диетолог Кристен Карли.
Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышц
© Fitbod

При наращивании мышц важнее всего потреблять достаточное количество белка. Это вещество необходимо для восстановления и роста мышц.

Во время тренировок возникают микроразрывы в мышечных волокнах. Белок даёт незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления этих разрывов, что со временем приводит к росту мышц и увеличению силы.

Также белок играет решающую роль в поддержании мышечной массы, особенно в периоды снижения веса. За счёт потребления достаточного количества протеина можно сохранить мышечную массу при одновременном сжигании жира.

Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышц
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Наконец, белок — это насыщающее вещество. Оно помогает вам чувствовать себя сытым дольше.

Большинство экспертов советуют потреблять около 1,2 грамма белка на каждый кг массы тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.