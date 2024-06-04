Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышц

Эксперт по питанию назвала лучшую привычку для наращивания мышцВозьмите это на заметку
При наращивании мышц важнее всего потреблять достаточное количество белка. Это вещество необходимо для восстановления и роста мышц.
Во время тренировок возникают микроразрывы в мышечных волокнах. Белок даёт незаменимые аминокислоты, необходимые для восстановления этих разрывов, что со временем приводит к росту мышц и увеличению силы.
Также белок играет решающую роль в поддержании мышечной массы, особенно в периоды снижения веса. За счёт потребления достаточного количества протеина можно сохранить мышечную массу при одновременном сжигании жира.
Наконец, белок — это насыщающее вещество. Оно помогает вам чувствовать себя сытым дольше.
Большинство экспертов советуют потреблять около 1,2 грамма белка на каждый кг массы тела.
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