Эксперт по питанию назвала самые полезные для здоровья овощи

Артишоки. В половине чашки этих овощей содержится 45 калорий, 50 мг натрия, 10 г углеводов, 2 г белка. Исследования показывают, что за счёт большого количества клетчатки они могут способствовать похудению, а благодаря антиоксидантам и фитонутриентам — поддержать иммунитет и снизить риск возникновения болезней сердца.

Свёкла. Из ½ чашки свёклы вы получите 37 калорий, 65 мг натрия, 8,5 г углеводов и 1 г белка. В ней также содержатся фитонутриенты, способные уменьшить воспаление, нейтрализовать свободные радикалы, поддержать работу кишечника и сердца.

Брюссельская капуста. Одна чашка такой капусты даёт организму 65 калорий, 1 г жиров, 23 мг натрия, 13 г клетчатки, 6 г белка. Кроме того, в этой капусте есть глюкозинолат. Он при приготовления овоща распадается на изотиоцианатаны, которые защищают клетки и обладают противораковыми свойствами.

Морковь. Одна чашка нарезанной ломтиками моркови содержит 50 калорий, 84 мг натрия, 12 г углеводов, 1 г белка. Это отличный способ получить бета-каротин и антиоксиданты, которые поддерживают зрение, здоровье глаз.

Эдамаме. В одной чашке таких бобов содержится 190 калорий, 8 г жиров, 9 мг натрия, 14 г углеводов и 18 г белка. Также в этом овоще много калия. Благодаря этому, как показывают исследования, эмадаме могут снизить кровяное давление.