Эксперт по питанию назвала самые полезные для здоровья овощи

Эксперт по питанию назвала самые полезные для здоровья овощиДобавьте их обязательно в свой рацион
Артишоки. В половине чашки этих овощей содержится 45 калорий, 50 мг натрия, 10 г углеводов, 2 г белка. Исследования показывают, что за счёт большого количества клетчатки они могут способствовать похудению, а благодаря антиоксидантам и фитонутриентам — поддержать иммунитет и снизить риск возникновения болезней сердца.
Свёкла. Из ½ чашки свёклы вы получите 37 калорий, 65 мг натрия, 8,5 г углеводов и 1 г белка. В ней также содержатся фитонутриенты, способные уменьшить воспаление, нейтрализовать свободные радикалы, поддержать работу кишечника и сердца.
Брюссельская капуста. Одна чашка такой капусты даёт организму 65 калорий, 1 г жиров, 23 мг натрия, 13 г клетчатки, 6 г белка. Кроме того, в этой капусте есть глюкозинолат. Он при приготовления овоща распадается на изотиоцианатаны, которые защищают клетки и обладают противораковыми свойствами.
Морковь. Одна чашка нарезанной ломтиками моркови содержит 50 калорий, 84 мг натрия, 12 г углеводов, 1 г белка. Это отличный способ получить бета-каротин и антиоксиданты, которые поддерживают зрение, здоровье глаз.
Эдамаме. В одной чашке таких бобов содержится 190 калорий, 8 г жиров, 9 мг натрия, 14 г углеводов и 18 г белка. Также в этом овоще много калия. Благодаря этому, как показывают исследования, эмадаме могут снизить кровяное давление.
Горчица зелёная. На одну чашку этого овоща в приготовленном виде приходится 36 калорий, 1 г жиров, 13 мг натрия, 6 г углеводов, 4 г белка. Зелёная горчица даёт в том числе важные антиоксиданты, полезные для иммунитета, здоровья глаз и многого другого.
Горох. Из одной чашки гороха организм может получить 70 калорий, 6 мг натрия, 11 г углеводов и 5 г белка. Он станет ценным дополнением к любой диете.
Шпинат. Одна чашка шпината даёт 7 калорий, 24 мг натрия, 1 г углеводов и 1 г клетчатки. Исследования показывают, что диетический нитрат в листьях этого овоща поддерживает здоровье сердца, так как снижает кровяное давление.
Сладкий картофель. В одной средней картофелине — 103 калории, 41 мг натрия, 24 г углеводов и 2 г белка. В сладкой картошке также особенно много антиоксидантов и бета-каротина.
Кресс-салат. Съев одну его чашку, вы получите 4 калории, 14 мг натрия и 1 г белка. Научно доказано, что употребление кресс-салата даёт антиоксидантные, антибактериальные, противораковые, противовоспалительные и кардиозащитные преимущества для здоровья.
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