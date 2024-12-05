Эксперт по питанию объяснила, вредит ли здоровью диетическая газировка

Эксперт по питанию объяснила, вредит ли здоровью диетическая газировкаВсё не так просто, как кажется
В диетической газировке содержатся те же ингредиенты, что и в обычной, но вместо сахара используется его заменитель. Чаще всего добавляют в такую газировку аспартам, но также в ней могут быть ацесульфам калия, сукралоза и сахарин.
Вот к каким проблемам со здоровьем может привести употребление диетической газировки вместо простой.
Кариес зубов. Диетическая газировка кислая, поэтому если её пить регулярно, то это может вызвать эрозию зубов. Исследования показывают, что люди, употребляющие диетическую газировку, как правило, имеют более высокие показатели эрозии зубов, чем те, кто пьёт в основном воду.
Диабет. В ходе одной научной работы выяснилось, что те, кто выпивал хотя бы одну порцию диетической газировки в неделю, риск возникновения диабета был примерно на 70% выше, чем у людей, которые не употребляли эту газировку. Другое исследование продемонстрировало, что у тех, кто ежедневно пил обычную или диетическую газировку, была примерно одинаковая вероятность развития диабета.
Заболевания почек. Одно исследование показало, что чем больше мы употребляем диетической газировки, тем больше у нас шансов на развитие болезни почек. Это может быть связано с наличием фосфора в этом напитке, как и в обычной газировке.
Высокое кровяное давление. В ходе одной работы учёные обнаружили, что риск возникновения гипертонии у людей повышался на 9% с каждой ежедневной порцией диетической газировки. Другое исследование продемонстрировало, что вероятность столкнуться с повышенным кровяным давлением у любителей диетических газированных напитков была немного больше, чем у тех, кто предпочитал обычную газировку.
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