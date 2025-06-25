Эксперт по питанию рассказала, что делать, если вы выпили утром слишком много кофе

Съешьте закуску, содержащую много сложных углеводов. Исследования показывают, что еда снижает скорость выведения кофеина из желудка. Это помогает смягчить энергетический всплеск. Лучше всего что-нибудь съесть до того, как пройдёт час после чашки кофе. Если прошло уже больше часа, то попробуйте закуску со сложными углеводами - миску овсянки быстрого приготовления или яблоко.

Выполните лёгкие упражнения. Меган Берд, сертифицированный диетолог, рекомендует выбирать для этого более расслабляющий тип упражнений. Например, это может быть йога.

Остерегайтесь скрытого кофеина. Он может содержаться в энергетических батончиках, мороженом, жевательной резинке, многих безрецептурных лекарствах.