Эксперт по питанию рассказала, полезны ли для здоровья консервированные фрукты

Консервированные фрукты имеют как преимущества, так и недостатки.

Дают витамины, минералы, клетчатку. В персиках, ананасах, грушах, мандаринах, которые продаются в консервированном виде, обычно есть клетчатка, витамин C и другие витамины и минералы.

Снижают риск возникновения некоторых болезней. Диеты с большим количеством фруктов связаны с уменьшением вероятности развития болезней сердца, некоторых видов рака (включая рак груди, лёгких, прямой и толстой кишки, простаты, желудка), диабета 2 типа.

Более доступны и долго хранятся. Как правило, консервированные фрукты дешевле свежих. Они могут стать хорошей альтернативой при ограниченном бюджете.