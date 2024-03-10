Эксперт по сексу рассказала, какую ошибку многие из нас совершают в спальне

Кроме того, собаки, например, могут вообще инстинктивно охранять хозяйку или хозяина и воспринять секс как нападение.

Хотя выгнать домашних животных из спальни может быть тяжело, их в любом случае там во время занятий любовью быть не должно.

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