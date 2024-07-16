Эксперт по сну объяснил, почему некоторые люди просыпаются только после нескольких будильников

Эксперт по сну объяснил, почему некоторые люди просыпаются только после нескольких будильниковИ это не так безобидно, как вы думаете
Доктор Брэндон Питерс, невролог и врач-сомнолог из Virginia Mason Franciscan Health, объяснил, что на самом деле повтор сигнала будильника фрагментирует сон и подрывает его качество. Работа 2022 года, опубликованная в журнале Sleep и проведённая учёными из Университета Нотр-Дам, показала, что примерно 57% участников регулярно нажимали кнопку повтора. Среди них — рабочие, которые трудятся уже много лет, «белые воротнички» с учёными степенями.
Врач-сомнолог из Центра расстройств сна Мичиганской медицины доктор Кэти Голдштейн отметила, что самая распространённая причина откладывания подъёма — это нехватка сна. Большинству взрослых достаточно семи-девяти часов сна каждую ночь, но у всех свои потребности.
Другая причина, по которой человек может нажимать кнопку повтора, — это то, что он «сова». То есть он больше предрасположен к работе до поздней ночи и сну с раннего утра.
Ещё одна возможная причина — инерция сна. Это расстройство затрудняет способность человека просыпаться.
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