Эксперт по сну объяснил, почему некоторые люди просыпаются только после нескольких будильников

Врач-сомнолог из Центра расстройств сна Мичиганской медицины доктор Кэти Голдштейн отметила, что самая распространённая причина откладывания подъёма — это нехватка сна. Большинству взрослых достаточно семи-девяти часов сна каждую ночь, но у всех свои потребности.

Другая причина, по которой человек может нажимать кнопку повтора, — это то, что он «сова». То есть он больше предрасположен к работе до поздней ночи и сну с раннего утра.

Ещё одна возможная причина — инерция сна. Это расстройство затрудняет способность человека просыпаться.

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