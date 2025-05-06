Эксперт предупредил об опасности для здоровья умывания и мытья головы хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло делают из жиров животного происхождения. Оно хорошо подойдёт для стирки вещей, а вот для мытья головы или кожи его лучше не использовать. И вот почему.

Кислотно-щелочной баланс хозяйственного мыла находится на уровне 9-11. Это значит, что оно гораздо жёстче, чем кожа человека (5,5). При постоянном умывании кожи с хозяйственным мылом она может стать стянутой, сухой, на ней образуются прыщи, высыпания. Также это может привести к раннему старению.