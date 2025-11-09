Эксперт предупредил об опасности отравления собак грибами во время прогулки

У собак, которые съели ядовитые грибы, критическое состояние может наступить в течение нескольких часов. В крайних случаях это приводит к печёночной недостаточности или смерти.

Признаки отравления у собак включают рвоту, диарею или чрезмерное слюнотечение, боль в животе или коллапс, судороги или спутанность сознания, желтуху или пожелтение глаз и дёсен.