Эксперт рассказал, чем опасны выхлопные газы для здоровья людей и животных

В состав выхлопных газов входят разные соединения. Одно из них - угарный газ. Отравиться им можно, даже стоя в пробке на улице.

Ещё один вредитель - это оксиды азота (NOx). Они вызывают разрушение тканей лёгких и их воспаление.

Смесь выхлопных газов включает также бензопирен. Это мощный канцероген, который накапливается в организме и провоцирует развитие онкологии.

Свинец тоже может накапливаться в организме. Усугубляет всю эту ситуацию смог. Каждый год загрязнённый воздух Китая становится причиной смерти около 1,4 миллиона человек.