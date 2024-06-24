Эксперт рассказал, чем полезна для здоровья вода натощак

Вот какая польза обычно приписывается воде натощак.

Активизация метаболизма. В действительности обмен веществ ускоряется всего на 4,5%. Также утром нужно пить воду комнатной температуры, а не ледяную.

Выведение шлаков и токсинов. На самом деле в организме ничего этого нет. Эти понятия придумали маркетологи.

Улучшение пищеварения. Вода и правда помогает в работе выделительной и пищеварительной системы человека. Рекомендуется для этого употреблять воды в течение всего дня.