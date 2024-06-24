Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 июня 2024, 12:45
1 мин.

Эксперт рассказал, чем полезна для здоровья вода натощак

Есть множество утверждений, связанных со стаканом воды по утрам
Существует мнение, что пить воду с утра — это полезная привычка. Но действительно ли это так?
Эксперт рассказал, чем полезна для здоровья вода натощак
© Freepik

Вот какая польза обычно приписывается воде натощак.

Активизация метаболизма. В действительности обмен веществ ускоряется всего на 4,5%. Также утром нужно пить воду комнатной температуры, а не ледяную.

Выведение шлаков и токсинов. На самом деле в организме ничего этого нет. Эти понятия придумали маркетологи.

Улучшение пищеварения. Вода и правда помогает в работе выделительной и пищеварительной системы человека. Рекомендуется для этого употреблять воды в течение всего дня.

Эксперт рассказал, чем полезна для здоровья вода натощак
© Hindustan

Улучшение состояния кожи. На обезвоживание указывают бледный цвет кожи, снижение её эластичности, сморщивание.

Укрепление иммунной системы. Большое количество химических реакций в организме происходит при участии воды.

Снижение веса. Для этого нужно в целом потреблять много воды. Она позволяет вам есть меньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.