Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 августа 2024, 22:30
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Эксперт рассказал, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды

Всё зависит от их материала
В современном мире многие пользуются многоразовыми бутылками, куда наливают воду и другие напитки. Но как понять, что этот аксессуар пора сменить на новый?
Эксперт рассказал, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды
© PxHere

В зависимости от материала бутылки у неё может быть разная долговечность.

Пластик. Обычно такие бутылки делают из полиэтилентерефталата (PET) или поликарбоната. Рекомендуется их менять каждые 6−12 месяцев. Зависит это от интенсивности использования. Среди признаков того, что материал пришёл в негодность — возникновение царапин, трещин, изменение запаха или цвета.

Силикон. Со временем такой материал может изменять цвет либо впитывать запахи. Подобные бутылки следует менять каждые 12−24 месяца.

Нержавеющая сталь. В среднем бутылки из неё служат два-пять лет. Иногда даже дольше. Однако их состояние нужно проверять всё равно регулярно.

Стекло. Менять бутылку из стекла на новую стоит, если на ней появились сколы или трещины.

Эксперт рассказал, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды
© Pickpik

Если у бутылки появился неприятный запах, который после чистки не исчезает, то это признак того, что материал нужно менять. То же самое касается изменения цвета бутылки, возникновения царапин и трещин, утечки воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.