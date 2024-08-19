Эксперт рассказал, как часто нужно менять многоразовые бутылки для воды

В зависимости от материала бутылки у неё может быть разная долговечность.

Пластик. Обычно такие бутылки делают из полиэтилентерефталата (PET) или поликарбоната. Рекомендуется их менять каждые 6−12 месяцев. Зависит это от интенсивности использования. Среди признаков того, что материал пришёл в негодность — возникновение царапин, трещин, изменение запаха или цвета.

Силикон. Со временем такой материал может изменять цвет либо впитывать запахи. Подобные бутылки следует менять каждые 12−24 месяца.

Нержавеющая сталь. В среднем бутылки из неё служат два-пять лет. Иногда даже дольше. Однако их состояние нужно проверять всё равно регулярно.

Стекло. Менять бутылку из стекла на новую стоит, если на ней появились сколы или трещины.